Pomeriggio 5 | Barbara D’Urso furiosa con l’ospite | “Ma lo capisci cosa hai combinato? “

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Aperde le staffe e zittiscein studio Il Bellaviagate tiene ancora banco nei salotti televisivi e ad occuparsi del caso questa volta è stato5. La conduttrice televisiva ieri ha avuto come ospite nel suo programma Gegia, che è stata al centro dell’attenzione per le L'articolo proviene da KontroKultura.

Da pochi giorni è ricominciata la nuova stagione di5, noto programma Mediaset nei quali la conduttrice napoletana i temi più disparati di attualità. In una recente dichiarazioneD'...In un tardodi vento di giugno il centro storico di Camerino è silenzioso, è di un vuoto sconcertante.qui per il Museo Marec di San Severino Marche Dirige il museo di San Severino...Barbara D’Urso è una delle conduttrici principali di Mediaset, con il suo Pomeriggio 5 che, arrivato alla quattordicesima edizione, ...Nonostante il ritiro e le relative punizioni, il caso di Marco Bellavia non sembra essere ancora archiviato. Sulla questione è tornata anche Gegia, una dei tristi protagonisti del caso eliminata in se ...