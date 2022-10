Moto GP | Bagnaia a due passi dal sogno Mondiale… e intanto nella Formula1 la Red Bull vince tutto

Un errore da parte diavrebbe potuto compromettere la sua corsa al mondiale vista la ... mettendoci molto del suo per compensare le mancanze della. VERSTAPPEN VINCE IL GP DEGLI STATI UNITI ...GP - Cambiamo argomento,Gp, È la Ducati di Francescoa vincere il GP della Malesia , penultima tappa stagionale del Motomondiale. A Sepang, nel sempre triste ricordo di Simoncelli, ...Pecco a un passo dal titolo, la sfida con Bastianini, un grande Quartararo e altri scatti dal penultimo gran premio della stagione ...E’ proprio grazie alle otto Ducati in pista che riescono ad emergere i talenti come Marco Bezzecchi, per dirne uno. Da sempre la buona moto fa il buon pilota, e quando mancavano le moto competitive ab ...