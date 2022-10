Foto osé di squadra universitaria fa il giro del web | Ora i responsabili rischiano grosso

Leggi su newnotizie

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Non è raro che sul web finiscanoe video hard all’insaputa delle persone che compaiono in queste immagini e nei filmati. La condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite internet, senza il consenso dei protagonisti degli stessi, viene comunemente indicata con la dicitura ‘revenge porn’, anche se non è sempre la vendetta che L'articoloosé difa ildel web Ora iNewNotizie.it.