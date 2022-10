F1 | GP Messico 2022 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 28-30 ottobre

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Archiviato il Gran Premio degli Stati Uniti d’Americadi Formula 1 con la gara di ieri sera, è tempo di proiettarci verso il prossimo appuntamento della stagione: nessuna pausa in, i piloti torneranno direttamente in pista in questo weekend. Saranno di scena, per la precisione, all’autodromo Hermanos Rodriguez di Città del, da venerdì 28 a domenica 30. Sarà il terzultimo Gran Premio della stagione, che però (ricordiamo) ha già visto laurearsi Campione del Mondo, per la seconda volta consecutiva, Max Verstappen: sarà comunque un weekend da seguire per lo spettacolo che la F1 sa regalare. F1, Charles Leclerc: “Soddisfatto per il podio, ma la gara è stata deludente: troppo degrado alle gomme!” Di seguito, ildettagliato del Gran Premio del...

OA Sport

... annunciando una penalizzazione di 3 posizioni per Stroll da scontare sulla griglia di partenza del prossimo Gran Premio in. Punito il cambio di traiettoria improvviso e troppo tardivo (...Non vedo l'ora che arrivi il prossimo fine settimana per gareggiare a casa mia, in'. F1, quando la prossima gara: GP Messico 2022. Programma, orari, tv, calendario completo SAYULITA, 23 OTT - La tempesta tropicale Roslyn, che domenica è atterrata nel Messico nordoccidentale come uragano di categoria 3, ha ucciso almeno due persone, danneggiato case e distrutto strade, me ...Più di mille residenti delle zone a rischio hanno lasciato le proprie abitazioni per raggiungere i rifugi o le abitazioni dei parenti, mentre le attività commerciali sono state sospese ...