Cremonese | il ds Giacchetta | 'Samp? Non pensavamo fosse nostra concorrente | è di altro livello'

Samp News 24

God save Spezia e: da anni le provinciali - il Lecce ora, il Monza in progress, l'Empoli ... ma dopo un Napoli - Ajax folgorante, pure con l'emozione di rivedere unanera addosso ...Le parole del direttore sportivo Simonea Dazn nel pre partita diNapoli. ' Feci gol all'esordio in Serie A con il Napoli. Oggi giochiamo in Serie A contro il Napoli, è una bella circostanza. Speriamo in una giornata ... Cremonese, Giacchetta: «Strano avere la Sampdoria come concorrente» Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato prima del match di Serie A contro la Sampdoria: le dichiarazioni ...Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha evidenziato l'importanza della partita contro la Sampdoria ...