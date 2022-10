(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "a Roberto, deputato di Forza Italia e vicepresidente dell'Anci, appena eletto presidente delladella. Avrà il delicato compito di far approvare rapidamente e con la massima condivisione dalla nuova maggioranza decreti di importanza decisiva come l'Aiuti ter e il Taglia Accise, che ha prorogato lo sconto fiscale sui prezzi dei carburanti fino alla fine di novembre. Sarà il 'ponte' tra la vecchia e la nuova legislatura. Il contrasto al caro energia e la crisi economica che ne consegue e che sta colpendo famiglie e imprese è e deve essere una delle priorità del nuovo Parlamento e deldel nuovo governo di centrodestra”. Così Paolo Emilio, deputato di Forza Italia.

Il Sannio Quotidiano

... avvenuta per inciso subito dopo che il presidenteVladmir Putin ha incontrato Xi durante le ... Quindi il segretario alla salute degli Stati Uniti Alex Azar e la presidente delladegli ...... 2022 Piemonte Marco Grimaldi capolista allaa Torino per l'Alleanza Verdi - Sinistra Giulia ... 2022 Palazzo di città Palazzo di città Metro 2, l'appello di Loal governo: 'Aiuti contro il ... Camera: Russo (Fi), ‘buon lavoro a Pella in commissione speciale’ Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “Buon lavoro a Roberto Pella, deputato di Forza Italia e vicepresidente dell’Anci, appena eletto presidente della commissione speciale della Camera. Avrà il delicato compit ...Sarano introdotte multe per chi parla di rapporti omosessuali e per chi «diffonde informazioni che spingono i minori a cambiare sesso» ...