LA NAZIONE

Successo per la raccolta fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e ...A Castel Mella, dopo unainformativa molto partecipata dal titolo "La prevenzione dei Tumori" moderata da Elena Chiarini, responsabile della prevenzione per FondazioneDelegazione di ... Serata Ant nel Salone dei Cinquecento: la solidarietà diventa successo - Cronaca - lanazione.it Successo per la raccolta fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita ...Il comune di Castel Mella mette in campo un calendario di visite ed esami con professionisti nella Sala delle Scuderie ...