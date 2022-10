Neymar si schiera per Bolsonaro | “Condivido i valori per cui combatte il presidente | per questo mi espongo” – Video

(Di domenica 23 ottobre 2022) A una settimana dal ballottaggio tra Jaire Luiz Inacio Lula da Silva che decreterà il nuovo leader del Brasile, iluscentepuò contare su un endorsement speciale, quello della star brasiliana del Paris Saint-Germain. “Sono molto felice dirmi, iche porta avanti ilsono simili ai miei e a quelli della mia famiglia. Avevo Bisogno di prendere posizione perché so che avrebbe aiutato molte persone”, ha dichiarato il campione di calcio in una diretta a cui ha partecipato lo stesso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

