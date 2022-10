LIVE – Roma-Napoli 0-0 | iniziata la partita!

(Di domenica 23 ottobre 2022) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, undicesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Spalletti deve fare a meno di Anguissa, che non ha recuperato dal problema muscolare accusato nel match contro il Bologna, ma i partenopei proveranno comunque ad ottenere un risultato positivo per mantenere la testa della classifica. L’intenzione è soprattutto quella di rispondere ai successi di Milan e Inter, vittoriose nei rispettivi anticipi contro Monza e Fiorentina, oltre ad allungare su Udinese e Atalanta. I giallorossi di Mourinho, di contro, puntano invece al colpo da tre punti per provare ad accorciare le distanze con il primo posto e per consolidare la propria posizione in zona Champions League., LE FORMAZIONI ...

All'Olimpico, il match valido per l'11ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Roma e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. All'Olimpico si affrontano Roma e Napoli nel match valido per l'11ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Roma Napoli MOVIOLA Inizio alle 20.45. Formazione ufficiale Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Spinazzola. 20.30 - Nel pre-partita di Roma-Napoli, il ds azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Ci sono tanti impegni, come quelli già passati. Dobbiamo guardare di partita in partita". Mourinho rilancia dall'inizio Zaniolo in coppia con Abraham, c'è Camara (e non Matic) a centrocampo. Sulle fasce il rientrante Karsdorp e Spinazzola. Spalletti schiera da titolare Osimhen.