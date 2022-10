DIRETTA F1 | GP USA 2022 LIVE | confronto Verstappen-Sainz per la pole | comincia la Q2

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.22 Non hanno superato, quindi, il taglio Magnussen, Ricciardo, Ocon, Schumacher e Latifi. Mick in testacoda nell’ultimo tentativo e grande delusione per Ocon, visto il settimo tempo di Alonso. 00.20 Di seguito l’ordine dei tempi finale della Q1: 1 CarlosFerrari1:35.297 1 2 Charles LECLERC Ferrari+0.498 1 3 MaxRed Bull Racing+0.567 1 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.851 2 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.866 1 6 George RUSSELL Mercedes+0.898 2 7 Fernando ALONSO Alpine+1.149 2 8 Lando NORRIS McLaren+1.168 2 9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.280 2 10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.359 2 11 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.398 2 12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.449 2 13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.511 2 14 Lance STROLL Aston Martin+1.563 2 15 Alexander ALBON Williams+1.635 2 16 ...

22.05 Sessione molto interessante in Texas, con Verstappen che si presenta da favorito in vista delle qualifiche anche per le penalità di Perez e Leclerc. La Ferrari però è competitiva sul giro secco ...22.01 Finisce qui la FP3 di Austin. Di seguito la classifica definitiva: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:35.825 5 2 Charles LECLERC Ferrari+0.320 4 3 Carlos SAINZ Ferrari+0.446 5 4 Sergio PEREZ Red ...La Formula 1 torna in pista ad Austin per il GP degli Stati Uniti - USA, segui con noi la cronaca in diretta LIVE delle ...