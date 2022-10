Per la prima volta la macchina fotografica entra in carcere | i ri-scatti di detenuti e secondini

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Sofia Lipoli per questa nuova puntata di Art of Change è andata al Pac di Milano per la mostra RI-. Per me si va tra la perduta gente curata dal direttore del Pac Diego Sileo. Protagonisti assoluti sono ie gli agenti della polizia penitenziaria dei quattro istituti di detenzione milanesi: Opera, Bollate, Di Cataldo e Beccaria. Un percorso mai affrontatoda nessun altro, con una novità assoluta per i partecipanti che hanno seguito il corso di formazione durato mesi: per ila possibilità di avere a loro disposizione le macchine fotografiche nei reparti e nelle celle e per gli agenti di polizia la possibilità di disporne durante i loro orari di lavoro. Il risultato è un racconto intenso, veritiero, esplicito, dalle tinte forti ed estremamente duro. Come spiega il vicepresidente di ...