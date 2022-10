Mourinho e l' ironico consiglio per fermare Kvaratskhelia

ROMA - Simpatico siparietto nella conferenza stampa di Joséalla vigilia della sfida contro il Napoli . L'ultima domanda è stata posta da una giornalista georgiana che ha chiesto allo Special One di Kvaratskhelia , il talento del Napoli che domani ...... però, per Spalletti, sarà bello teneresul filo dell'incertezza fino alla fine. Perché, ... 'Il mio miglior amico') è stato declassificato comema non è complicato capire che nasconda ...Simpatico siparietto in conferenza stampa tra il tecnico della Roma e una giornalista georgiana ROMA - Simpatico siparietto nella conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia della sfida contro il ...Il calcio dell'allenatore del Napoli è una miscela di conoscenza e invenzioni, di intraprendenza e soluzioni a volte molto originali, ma sempre orientate al bene del gioco, mai a una forma di narcisis ...