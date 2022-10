LIVE Musetti-Kecmanovic | ATP Napoli 2022 in DIRETTA | Berrettini porta la partita al terzo set! A seguire sarà il turno del toscano

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-MCDONALD (2° MATCH DALLE 11.30, NON PRIMA DELLE 14.00) 15:55 Dopo un secondo set combattutissimo Matteoprolunga laale decisivoVince 7-6(2) al tie-break dopo aver servito per il set anche sul 5-3. Subito dopo questa, sul campo centrale diil momento di! 14:50 Matteoparte malissimo: va sotto 5-0 nel primo set contro McDonald, recupera uno dei due break di svantaggio ma non riesce a completare la rimonta con il parziale che viene così vinto dall’americano per 6-3. L’azzurro ha chiesto ...