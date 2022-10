La Gazzetta dello Sport

L'Italia le ha salvateproiettili dei. E grazie alla solidarietà del nostro ciclismo (tra costruttori di bici, maglifici, aziende di caschi e scarpe) una ventina di cicliste afghane ...Con la Meloni, oggi, per la prima volta il governo italiano si discosta. E io mi chiedo ma perché, in Italia la prima donna che sfonda il tetto di cristallo è di destra " Live streaming ... Dai talebani a L'Aquila, le cicliste afghane ritrovano il sorriso Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – Maurizio Crozza commenta l’incarico a Giorgia Meloni, prima donna Premier in ...Dopo la presa di Kabul da parte dei talebani nell’agosto del 2021 chi era riuscito aveva lasciato il Paese per sfuggire al nuovo regime in Afghanistan. Coloro che avevano un lasciapassare hanno preso ...