Chi sono i nemici di Xi Jinping

Leggi su it.insideover

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nel 2013, pochi mesi dopo essere diventato presidente della Cina, Xilanciava da Astana, in Kazakhstan, la Belt and Road Initiative (BRI). Grazie ad un mastodontico progetto infrastrutturale e culturale, inserito nel solco storico tracciato dall’antica Via della Seta, Pechino avrebbe iniziato a tessere rapporti sempre più stretti con quanti più Paesi possibili, desiderosi InsideOver.