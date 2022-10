Usa | Iran ha inviato militari per aiutare i russi con i droni

(Di venerdì 21 ottobre 2022) "Possiamo confermare che il personale militare russo con base in Crimea ha pilotato UAViani (veicolo aereo senza pilota, ndr) e li ha utilizzati per condurre attacchi cinetici in tutta l'Ucraina, ...

"Possiamo confermare che il personale militare russo con base in Crimea ha pilotato UAV iraniani (veicolo aereo senza pilota, ndr) e li ha utilizzati per condurre attacchi cinetici in tutta l'Ucraina, ...Ancora nel 2014, l'Arabia Saudita inondò il mercato di petrolio in base a una probabile intesa segreta con glivolta a danneggiare contemporaneamente Russia e(Mosca era stata appena ...Il capo della diplomazia Ue, Josep Borrell, il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha negato "con forza" che Teheran stia inviando droni alla Russia da usare nel conflitto in Ucra ...Un po’ come gli ultimi imperatori romani erano spesso costretti a scendere a patti umilianti con i vicini regni barbarici, i quali talvolta si ingerivano addirittura negli affari interni dell’impero, ...