Agenzia ANSA

Partono da qui gli interventi prioritari di Cassa depositi e prestiti sue nodi logistici,... Le aree di focus indicate da, per migliorare l'efficienza del comparto e promuovere anche la ......luce dal quotidiano dimostrano che il soggetto pubblico (il ministero dell'Economia) attraverso...che già attualmente non subiscono nessun indirizzo dal concedente pubblico (ministero dei)... Trasporti: Cdp, 3 aree di intervento per più competitività - Economia Ferrovie e smart road, aree logistiche integrate, sistemi di trasporto pubblico di massa rapidi e digitalizzati, piste ciclabili e servizi Maas di Mobility as a Service. (ANSA) ..."La parte recitata dello Stato su questo tema è sempre la stessa: prima i Benetton, ora i fondi investimento danno la linea" ...