Milan | Thiaw | “I salvataggi a Verona? Un momento di orgoglio per me”

... quasi il doppio di Pobega, più del doppio rispetto a Origi, Dest, Vranckx emessi insieme (... Solo che il Napoli va, e alserve il miglior De Ketelaere, già contro il Monza, per tenere il ...Le parole di Malicka MilanTV sul suo esordio: "É successo tutto molto velocemente, non ho avuto tempo per pensare" Malick, difensore del, ha parlato aTV. Di seguito le sue parole. ESORDIO COL...Malick Thiaw ha rilasciato queste parole ai microfoni di SportMediaset: Sui salvataggi a Verona: "E' stato un mmento di orgoglio per me. Ero appena entrato in campo, era tutto ...Per il fantacalcio il ballottaggio nelle formazioni è quello tra il croato e Giroud tra i rossoneri. Le idee di Palladino per sostituire Rovella squalificato ...