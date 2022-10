“Let me… Stay”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Finalmente è tornato. Bray Wyatt è in WWE. Da quando è andato via, in maniera non poco rocambolesca, improvvisa e mai del tutto chiarita, un pensiero ricorreva incessante nelle menti di tutti gli appassionati, e sinceramente, anche nella mia: Che diavolo ha nel cervello Vince? Trova un diamante nel deserto, dopo aver passato decenni a cercarlo, proprio ora che una Leggenda del Wrestling se ne va (Taker) e che ha bisogno di rimpiazzare, e lo getta nella spazzatura perché “voleva fare troppo di testa sua”? Mica parliamo di un Ellsworth qualunque. Dopotutto, anche un sito autorevole come “The Wrap” ha notato che il ritorno di Wyatt è stato una manna dal cielo in termini di ascolti. E pure di soldi. Bray Wyatt è un diamante. È bravo sul ring, è un mostro sacro al microfono ed è un personaggio (finalmente!) con una storia ben costruita alle spalle. Mi sembra il connubio perfetto ...