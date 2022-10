Iva Zanicchi | il dolore per la grave perdita | “Credo si sia lasciato andare…”

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ivae la triste notizia che hatutti senza parole: ecco la dichiarazione della cantante. i dettagli della vicenda Una voce straordinaria che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo e non solo, oggi è anche una opinionista di successo: stiamo parlando di lei, la bellissima Iva. Nel corso della sua brillante carriera ha dato voce a numerosi brani di successo come Zingara, Per te, Ardente, Chi mi darà e il brano Voglio amarti portato al Festival di Sanremo 2022. Di recente hatutti senza parole con la dichiarazione che ha commosso i fan. Curiosità sulla cantante Iva (foto web)Grazie al suo meraviglioso talento e alla sua splendida voce, si è contraddistinta nel panorama musicale italiano per via della sua partecipazione in diversi programmi di successo e non ...