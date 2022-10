Impact 20 10 2022 La ribellione di PCO

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di. Settimana scorsa ne è successa di ogni al campione Josh Alexander. Prima ha “chiacchierato” un po con Bully Ray, Steve Maclin e Moose, poi nel main event ha mantenuto il titolo contro Bobby Fish. Infine dopo il match ha ricevuto visita da Frankie Kazarian, che ha deciso di riscattare l’Opzione C. Stasera non ci sarà in palio l’World Title, bensì le cinture di coppia. Immergiamoci nella puntata! Bully Ray e Tommy Dreamer sconfiggono Juice Robinson e Chris Bey (2,5 / 5) Dopo il match Bully Ray va subito a parlare con Chris Bey, dato che prima dell’incontro Ace Austin è stato trovato nel parcheggio privo di sensi. I sospetti di Chris Bey ricadono tutti su Bully Ray, ma quest’ultimo lo convince che non è stato lui. Taylor Wilde sconfigge Mia Yim (2,5 / ...