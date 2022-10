Il Denaro

Con 172 voti contro e 139 a favore, il senatoha bocciato la proposta di legge di includere il diritto all'aborto nella Costituzione . Questo nonostante lo stessoMacron si fosse detto d'accordo sulla proposta di legge e il ...Lo ha detto ilEmmanuel Macron senza però volersi sbilanciare sulla possibilità di un primo incontro domenica o lunedì a Roma, dove Macron vedrà il capo dello Stato Sergio ... Il presidente francese Macron: Pronto a lavorare con Meloni e a incontrarla se necessario - Ildenaro.it Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto “pronto a lavorare” con la futura presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ma ha specificato che l’avrebbe incontrata a Roma, dove andrà domen ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...