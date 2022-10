leggo.it

...da lui dopo il GF non mi ha dettoperché lui è molto discreto. La forza di un figlio è assoluta e per questo lo ringrazio.' Marco Bellavia "Era come se fossi ubriaco"/ "Soffrivo ma al Gf...Nelle scorse ore, nella casa del GF, ha svelato qualche aneddoto della sua difficile ... 'Sapevo che non sarebbe servito aribellarsi mi avrebbero fatto uno studio biblico di tre ore. Poco ... Gf Vip, niente squalifica per Cristina Quaranta. Ma Signorini la rimprovera: «Non si può a 50 anni...»