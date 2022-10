GF Vip 7 | confermata la chiusura anticipata? Ecco cosa sta succedendo

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Da quando è iniziata la settima edizione del Grande Fratello Vip, i telespettatori non hanno fatto altro che criticare. Il caso Bellavia, mescolato ad altre situazioni a dir poco borderline e ad altre meritevoli di squalifica, ha fatto storcere il naso agli appassionati e non solo. Alcuni sponsor hanno detto addio e ad ogni puntata escono fuori retroscena agghiaccianti. Tutto questo avrebbe spinto gli autori a considerare di rinunciare al prolungamento del reality. Grande Fratello Vip 7:? Dopo i fatti delle prime puntate della settima edizione del Grande Fratello Vip pare chiaro che gli autori chiuderanno le porte della casa più spiata d’Italia in anticipo. Ebbene sì perché secondo gli esperti i conti non rientrerebbero laddove ci fosse il più volte annunciato prolungamento. Non per gli ascolti, in quanto ...