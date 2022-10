Franck Ribéry annuncia il suo ritiro all’età di 39 anni

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 21/10/2022 alle 15:14 est Il francese era un tesserato della Salernitana della Serie A del calcio, e gli infortuni lo costringono ad appendere le scarpe al chiodo a metà stagioneentrerà a far parte dello staff tecnico della sua attuale squadraha detto abbastanza. Il calvario degli infortuni al ginocchio che il veterano francese sta attraversando negli ultimi tempi lo ha portato adre oggi il suodal calcio attivodi 39, leggenda tra gli altri del Bayern Monaco, Ha fatto parte della modesta Salernitana, con la quale ha giocato solo 36 ...

Ribery ha rappresentato tanto per il calcio - ha detto in conferenza stampa l'allenatore dei campani - e ha lo status per fare qualsiasi cosa perché ha la giusta personalità e grandi capacità.L'attaccante francese della SalernitanaRibery annuncia il suo addio al calcio giocato. La stella del calcio mondiale ha annunciato il suo addio all'età di 39 anni: 'Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. Grazie a tutti ...