Dalle rovine di Mosul riemergono antiche incisioni rupestri sopravvissute a Isis e Usa

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 20 ott – Il Vicino Oriente ancora una volta torna a far riemergere le bellezze dei suoi antichi popoli. Nel nord dell’Iraq, in questi giorni, gli archeologi hanno fatto un’entusiasmante scoperta portando alla luce bellissimerisalenti a circa 2.700 anni fa. Fino a qui, nonostante il grande valore storico del ritrovamento, non sembra certo essere un fatto straordinario visto l’immenso patrimonio custoditosabbie dell’antica Mezzaluna Fertile. L’Iraq ospita alcune delle città piùdel mondo, inclusa Babilonia. Il fatto davvero sorprendente, però, è che tali reperti sono stati trovati a, la città al centro di interminabili combattimenti, che i terroristi dell’hanno distrutto nel 2016. Lesono state scoperte da una ...

