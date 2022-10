Covid | i dati | 36 116 nuovi casi e 91 morti Tasso di positività al 16 | 9% Calano le terapie intensive | salgono i ricoveri ordinari

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Sono 36.116 idi-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 40.563 di ieri, 20 ottobre. L’aggiornamento quotidiano del ministero della Salute riporta 91 vittime, in aumento rispetto alle 84 della scorsa giornata. Ildiscende al 16,94%, contro il 17,70% di ieri, mentre i tamponi antigenici e molecolari eseguiti sono 213.088 , contro i 229.140 del giorno precedente. In terapia intensiva sono ricoverati 234 pazienti, in totale 8 in meno di ieri, e gli ingressi giornalieri sono stati 33. Nei repartici sono 7.076 persone malate di, rispetto ai 7.025 di ieri: 51 in più. Dall’inizio della pandemia ci sono stati 23.290.747 didi: 22.584.147 dimessi e guariti, mentre i decessi sono ...

DALLE REGIONI LAZIO - Sono 3.316 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 ottobre 2022 nel Lazio, secondo i- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 ...Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.075 (+21 rispetto a ... Questi i- accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all'...A FarmacistaPiù un convegno su "Profilassi vaccinale: nuovi modelli operativi e centralità del farmacista". Dai vaccini anti Covid a quelli antinfluenzali, un asset da consolidare La possibilità per i ...Lieve salita dei ricoveri, 973 positivi Nell'ultima giornata nelle Marche ancora in lieve salita il numero di ricoverati per Covid-19 (162; +1 rispetto a ieri) ma in calo i degenti in Terapia intensiv ...