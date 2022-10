Clarissa Marchese | la seconda gravidanza | Momenti bui

Gossipblog

e Federico Gregucci aspettano il loro secondo figlio. La coppia di Uomini e Donne è pronta a dare un fratellino e o una sorellina alla piccola Arya, la loro prima figlia. Oggi l'ex ...Dopo tre mesi di ansie e paure,si sente meglio e ha così deciso di annunciare la sua seconda gravidanza Dopo una sospetta e abbastanza lunga assenza dai social network, la modella e influencerè ... Clarissa Marchese: i problemi in gravidanza L'ex tronista si svela sul secondo figlio che aspetta con Federico Gregucci parlando di come ha reagito Arya e dei problemi con la gravidanza ...Uomini e Donne, purtroppo è arrivato l’annuncio ufficiale che mette la parola fine: telespettatori sorpresi Da circa un mese, su Canale 5 va in onda la nuova edizione di “Uomini e donne” condotta dall ...