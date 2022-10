Cast di Romulus 2 – La guerra per Roma

Dal 21 ottobre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriva la seconda stagione della serie diretta da Matteo Rovere. Nel, accanto ai protagonisti della prima stagione (Andrea Arcangeli, Francesco Di Napoli e Marianna Fontana), anche Valentina Bellé, Emanuele Maria Di Stefano, Ludovica Nasti e Max Malatesta... ilsi arricchisce di nuovi importanti personaggi, pronti ad alimentare fuochi sopiti, a ... Un'immagine del backstage diII, diretto da Matteo Rovere. Un altro personaggio di primo piano - ...Tutte le news su Romulus 2 stagione. Ecco cosa sappiamo su uscita, trama, cast e streaming della serie TV di Sky.La seconda stagione della serie Sky sulle origini di Roma diventa più epica, violenta e spettacolare. Aspettatevi di tutto L a serie sulle origini di Roma di Matteo Rovere – da oggi su Sky e in stream ...