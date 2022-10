Calciomercato com – Empoli | Zanetti | ‘Spariti dal campo | colpa mia In gare così si possono prendere anche 7 8 gol’ | Serie A

(Di venerdì 21 ottobre 2022) 2022-10-21 23:12:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Dopo il 4-0 subito dalla Juve, l’allenatore dell’, Paolo, ha parlato a DAZN. “Abbiamo fatto la partita per 60 minuti ma quando abbiamo preso i due gol da calcio d’angolo siamo spariti dal. È un problema e si tratta di un problema mentale, perché ci è già capitato più volte a prescindere dalla squadra forte che abbiamo affrontato. Inpoi puoi prenderne7 o 8 di gol. La sconfitta è mia responsabilità. Spero che questo ci faccia crescere, sono arrabbiato per ciò che abbiamo lasciato sui colpi di testa. Loro si sono difesi molto bene e facevamo fatica a essere pericolosi. Non mi piace uscire dalla gara in questo modo”. “Oggi ho ...

