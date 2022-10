Boris Johnson come Cincinnato | è pronto a tornare Ma nel partito c’è chi è contrario

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Le quotazioni dinella corsa a rimpiazzare Liz Truss sono in salita. L’ex premier, costretto a dimettersi appena tre mesi fa, sarebbe secondo una parte dei giornali inglesi, popolare in ampi strati della base militante conservatrice. Bojo, amante della storia romana, aveva lasciato a settembre l’incarico citando(“sto tornando al mio aratro, e offrirò a questo governo nient’altro che il più fervente sostegno”). Esi prepara nuovamente alla guida del Paese. Esattamenteaccadde al dittatore romano. Secondo la tradizione, infatti, diciannove anni dopo il suo ritorno all’aratroaccettò un secondo mandato per salvare nuovamente Roma.e la ...

