Benevento 5 | sfida all’ex Cundari Cerrone | “Servirà una grande prestazione”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Non c’è sosta in casa GG Team Wear5. Archiviata la Coppa Divisione, i ragazzi di mister Nitti si rituffano in campionato per l’anticipo della quinta giornata: oggi, alle 20.30, al PalaTedeschi arriva un Vitulano Drugstore Manfredonia, guidato dCarlo, a punteggio pieno. Mattia Landi (Prato), Luca Paverani (Roma 2) arbitreranno l’incontro, mentre Michelangelo Arminio sarà il crono. – A poche ore dal fischio d’inizio, Gianmarcoparla prima dell’eliminazione di martedì in Coppa Divisione per mano del Real San Giuseppe, al termine di un match incredibile. «Il rammarico è forte, in quanto abbiamo disputato un’ottima gara subendo una sconfitta a mio avviso ingiusta, sia in termini di gioco e occasioni, sia per le scelte arbitrali ...