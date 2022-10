Duy Beni trama puntata 16 del 20 Ottobre 2022

Serietv Turche

Impossibile Non secondo Tim, osservatore della Fed e stratega di SGH Macro, che scrive che '...condizioni monetarie per contenere l'inflazione che è quasi interamente guidata dall'offerta di...Impossibile Non secondo Tim, osservatore della Fed e stratega di SGH Macro, che scrive che '...condizioni monetarie per contenere l'inflazione che è quasi interamente guidata dall'offerta di... Le scene scioccanti si sono ripetute nella serie Duy Beni! Duy Beni dizisinin 16. bölümü bu aksam Star TV'de ekrana geldi. Son bölümde Ekim, Kanat'a olan güvenini gösterir ve Leyla konusunda onun arkasinda durur. Aziz çok tehlikeli bir oyun oynar. Peki dizide ...Duy Beni dizisinin 16. bölümü bu aksam Star TV'de ekrana geldi. Son bölümde Ekim, Kanat'a olan güvenini gösterir ve Leyla konusunda onun arkasinda durur. Aziz çok tehlikeli bir oyun oynar. Peki dizide ...