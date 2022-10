Corrado Formigli scatenato contro Berlusconi | le voci che rimbalzano da La7

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Scalda i motori e si frega le mani,, che questa sera, giovedì 20 ottobre, torna in onda su La7 con il suo PiazzaPulita, il programma a senso unico, sempre e comunqueGiorgia Meloni, in una grottesca e spaventosa gara a chi la spara piuù grossa. Esi frega le mani perché potrà sguazzare nell'affaire Silvio, gli audio rubati, le accuse di filo-putinismo, l'impossibilità di governare per il nascente governo ed eccetera eccetera. Il tema degli audio rubati sarà ovviamente al centro della puntata:punterà sulle tensioni che scuotono il centrodestra, proprio quando le trattative per la formazione del governo dovrebbero essere agli sgoccioli. E nel frattempo filtrano anche gli ospiti della puntata. Il consueto plotone d'esecuzione, ...

Liberoquotidiano.it

Nella puntata di giovedì 20 ottobre 2022 saranno ospiti di Piazzapulita i deputati del Partito Democratico Laura Boldrini e Alessandro Zan