Brooke Logan ’spoilera’ Verissimo

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Katherine Kelly Langspoilera. Grazie a una diretta Instagram, nelle scorse ore, l’attrice Katherine Kelly Lang ha infatti annunciato, in maniera “ufficiosa”, ai suoi follower che sarà uno dei prossimi ospiti del salotto del fine settimana di Silvia Toffanin. Oltre a spoilerare se stessa, l’attrice di Beautiful ha persino mostrato un pezzetto di puntata “in anteprima” dando modo di scoprire ai più curiosi l’identità di un altro dei personaggi famosi che si sottoporrà alle domande della conduttrice. Nella diretta, Kelly ha mostrato infatti il suo ingresso negli studi Mediaset. Qualche attimo dopo, accomodatasi in camerino, la Lang ha così puntato la camera verso lo schermo a bassa frequenza della registrazione odierna, mostrando Dodi Battaglia e una giovane ragazza che sembrerebbe sua figlia. Due spoiler in un ...