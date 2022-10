Ascoli | Bucchi | «Meritavamo di vincere | ma ora guardiamo avanti»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Cristian, allenatore dell’, ha parlato dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Sampdoria ai rigori (Alessio Eremita dallo stadio Ferraris) – Cristian, allenatore dell’, ha parlato dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Sampdoria. SCONFITTA – «Ce l’hanno fatta credere fino alla fine. Eravamo in vantaggio al 118?, poi al quinto rigore. Del nostro ci abbiamo messo, poi sappiamo che i rigori tolgono qualità. C’è rammarico per la partita che abbiamo fatto, non ci siamo persi d’animo dopo lo svantaggio ela vittoria. Non abbiamo superato il turno, ma vogliamo ricordare questa prestazione. Togliamo la Coppa Italia e la Sampdoria dalla testa. Ora riavvolgiamo il nastro e pensiamo alla prossima gara». CONTINUITA’ – «A Bari abbiamo fatto una ...