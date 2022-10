Zoe Cristofoli aggredita in casa da dei malviventi mentre era con il figlio di 6 mesi | è shock

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Momenti di terrore a Cassano Magnago, nella villa del calciatore del Milan Theo Hernandez e della sua compagna Zoe. Ieri,il calciatore era fuori, deisono entrati nella villa sorprendendo la donna, che era incon iled alcune domestiche. Dopo averla costretta ad aprire la cassaforte, hanno portato via beni per migliaia di euro. Zoein: l’hanno strattonata Erano 4, e sono arrivati alla villa preparati: questo è quanto hanno finora compreso i carabinieri che stanno indagando sul caso ed hanno raccolto le testimonianze di Zoe, compagna di Hernandez, e delle altre persone. La paura è stata indescrivibile: i ...

- - >, compagna di Theo Hernandez, rapinata in casa davanti al figlio di sei mesi. Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per l'influencer veronese, rapinata ...Dopoe Theo Hernandez, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, Nicole Mazzocato e Armando Anastasio, la coppia composta da Vittoria Deganello e Alessandro Murgia sembrava essere l'ennesima ...L’influencer, mamma da 6 mesi, era in casa col figlio quando alcuni ladri sono entrati e l’hanno costretta ad aprire la cassaforte ...La compagna del difensore del Milan Theo Hernandez Zoe Cristofoli, sorpresa da alcuni malviventi mentre era nella sua casa di Cassano Magnago ...