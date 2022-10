Wikipedia è stata colpita dalla propaganda filorussa

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Alcune pagine dell'enciclopedia online sono state modificate da redattori sospetti, poi bloccati per violazioni del codice etico per aver provato a modificare la narrazione dell'invasione russa dell'Ucraina in direzione pro-Cremlino

