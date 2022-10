Totti | «un figlio con Noemi presto» | l’ipotesi clamorosa dell’amico Nuccetelli per il dopo Ilary

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Che Francescoabbia ormai voltato pagina non è più un segreto.un’estate in sordina, cercando di sfuggire ai paparazzi,ha deciso di non nascondersi più e godersi le prime uscite, sotto gli occhi di tutti, con la suaBocchi. Ma l’indiscrezione che trapela dal solito Alex, pr romano e grande amico di Francesco, ha davvero del clamoroso. La nuova coppia, archiviata la separazione conBlasi, sarebbe pronta per un. Bebè in arrivo?la loro fuga romantica a Monaco, a riempire le pagine del gossip, per conto loro, ci ha pensato ancora una volta Alex. FrancescoBocchi si sono goduti la loro prima fuga d’amore senza nascondigli e ...