Rinnovo Di Lorenzo | appuntamento a novembre | potrebbe chiudere la carriera in azzurro

Di, le ultime Il ds Giuntoli lavora anche ai contratti di Rrahmani e Anguissa , ma non solo. Come riportato da TMW , anche per capitan Dipotrebbe presto arrivare un nuovo ...... la società del presidente De Laurentiis ha trovato l'accordo per ildi uno dei giocatori ... Su tutti quello di Giovanni Di. Per il prolungamento dell'esterno classe 1993 è previsto un ...Appuntamento in programma tra il Napoli e Giovanni Di Lorenzo per discutere del rinnovo di contratto del terzino azurro. Secondo quanto riporta TMW, i ...Il Napoli pensa ai rinnovi di contratto. Sistemato Meret, Giuntoli ha una fitta agenda di appuntamenti. E' alle porte un caldo autunno per il Napoli. Le questioni di campo fanno sorridere gli azzurri, ...