Meloni | “Su Ue e Nato chi non ci sta è fuori | a costo di non fare governo”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – “L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del, adi nonil”. Lo sottolinea in una nota Giorgia. dopo il nuovo audio di Silvio Berlusconi con le parole sull’Ucraina, la Russia e Zelensky. “Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara. Intendo guidare uncon una linea di politica estera chiara e inequivocabile”, continua la leader FdI nella nota. L'articolo proviene da Italia Sera.

