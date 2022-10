“Me ne vado io Anche se Gesù Cristo venisse con il mitra | i Berlusconi non mi butterebbero fuori”

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Intervista a Paolo Vasile – “A Mediaset non possono buttarmi. Sono come un figlio” El Mundo, di Eduardo Fernandez, pag. 31 Paolo Vasile parla con EL MUNDO e conferma la sua partenza come amministratore delegato di Mediaset España,se ribadisce che si tratta di una sua decisione, per la quale scagiona la famiglia. “L’accordo risale a molto tempo fa e non è legato agli ascolti”, sostiene il dirigente a proposito della fine del ciclo nella sua azienda – e nella televisione di questo Paese – come riportato da questo giornale. La storia di questo 69enne romano è quella della sua azienda, per la quale ha lavorato per quasi quattro decenni e, dal 1999, come amministratore delegato in Spagna all’interno di un gruppo mediatico sorto intorno alla figura di Silvio. Mediaset ha solo ...