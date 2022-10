Egonu | “Ho ricevuto tantissimo affetto Tornerò in Italia | è un arrivederci”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La pallavolista azzurra, dopo lo sfogo in cui aveva annunciato il ritiro dalla Nazionale, è tornata a parlare

Paola Egonu è stata protagonista della presentazione della stagione 2022-23 della Serie A di pallavolo femminile, a Milano. "L'affetto è stato tantissimo e l'ho percepito tutto", ha detto. Prima di partire per la Turchia, Paola Egonu è tornata a parlare in Italia dopo il burrascoso finale del Mondiale in cui ha annunciato l'addio poi una pausa dall'Italvolley. Paola Egonu ha ritrovato il sorriso: dopo il bronzo mondiale si era sfogata annunciando prima l'addio poi una pausa dall'Italvolley. La stella italiana della nazionale di pallavolo ha ricevuto il premio di miglior giocatrice della scorsa stagione e l'ultimo abbraccio delle compagne.