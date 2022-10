Calenda | “Berlusconi è fuori controllo | sta cercando di sabotare il governo di Meloni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Ormai, penso che stiadiildellain tutti i modi possibili”. Così ai giornalisti il leader di Azione Carloda Palazzo Madama. “sta facendo il suo lavoro,sta prendendo in giro lae gli italiani”, continuasottolineando che “se non c’è strategia c’è un problema più profondo, umano”. “È chiaro che se tu dai i ministri come fossi il presidente della Repubblica, ce ne metti uno non concordato, poi dici che vuoi bene a Putin e vi scambiate i messaggini dolci, stiamo davanti o a una personao a una persona che ha un ...