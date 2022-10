Atp Napoli | Lorenzo Sonego e Luca Nardi ko al primo turno

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoindigesto per due azzurri impegnati nel pomeriggio nel torneo Atp diin corso sul lungomare partenopeo.è stato sconfitto dalla testa di serie numero 6, l’argentino Baez, col punteggio di 7-5 7-6. Eliminata anche una delle tre wild card del torneo,, sconfitto in tre set dal francese Moutet 7-6 6-7 2-6. In serata attesi gli esordi di Fabio Fognini, opposto al francese Grenier, e di Francesco Passaro che se la vedrà con lo statunitense McDonald. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Dopo Lorenzo Sonego, anche Luca Nardi non riesce ad accedere al secondo turno del torneo 250 di Napoli 2022 (cemento outdoor). Il pesarese si è arreso dopo una battaglia di tre ore e mezza contro il francese Corentin Moutet, riuscito a passare con il punteggio di 6-7(7) 7-6(3) 6-2.