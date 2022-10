Serie A | giornata 10 | pro e contro | che weekend!

Leggi su 11contro11

(Di martedì 18 ottobre 2022) Un fine settimana che ha regalato ben tre giorni di spettacolo, dagli anticipi di Sabato o ai posticipi del Lunedì. Non sono mancate le grandi sfide, tra gli scontri salvezza e i punti per la vetta. Si è disputato anche il Derby della Mole, vinto dalla Juventus che, seppur a fatica, è tornata a conquistare i 3 punti grazie al sigillo di Vlahovic. Ecco di seguito i pro edella10 diA, al termine di un weekend intenso e, ancora una volta, di alto livello. Ritmi altissimi nonostante i molti impegni, che fanno del campionato italiano una competizione da seguire con attenzione.A: pro e10 LaA viaggia a grandi ritmi, anche grazie al rendimento pazzesco del Napoli, primo in classifica senza nemmeno una sconfitta. I ...