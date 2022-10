È in arrivo la prima recessione della creator economy

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ve lo ricordate il 2021? Era un periodo strano, in cui il business dei contenuti sembrava in grado di sostenere tutti, compresi i giornalisti, che accorrevano su piattaforme come Substack, inaugurando newsletter a pagamento. Ecco, non diremo che la pacchia sia finita, perché non lo è, ma l’attuale outlook dell’economia globale sembra aver colpito anche l’antico eldorado. Insomma, questa è «la» a colpire il settore, e potrebbe non essere pronto a sostenerla. Secondo un sondaggio dell’Influencer Marketing Hub, infatti, il 77 per cento deipartecipanti ha comeria fonte di sostentamento gli accordi pubblicitari con i brand, un dato notevole che rende la categoria particolarmente esposta ai cali degli investimenti digital ...

Il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, ha fatto il punto con ItaliaOggi sulle novità in, ... Tutti a caccia di prestiti sui canali digitali Nellametà dell'anno aumentano le richieste di ...All'la polizia non ha potuto far altro che procedere con i rilievi all'interno dell'... Per un bottino, secondo unastima, di circa 20 mila euro. 'Hanno portato via tutti i preziosi di mia ...CIVITANOVA - Nuove telecamere in arrivo sul lungomare Nord e nei quartieri di San Gabriele e Fontespina. «Fondamentali per risolvere le indagini da parte delle ...Commenta questa storia Sospensione MILANO – Il Giro d’Italia del prossimo anno si svolgerà quasi interamente in terraferma. Il percorso 2023 per il Grand ...