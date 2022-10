Calcio | Neymar in aula ' Sempre sognato Barça | firmavo cosa diceva papà'

"Mai parlato personalmente con, nel 2011 abbiamo fatto un'offerta di 45 milioni al Santos per il suo cartellino, ma lui voleva il Barça e non ricordo se il fondo Dis deteneva i diritti del ...Primo "Classique" vittorioso per Fabian Ruiz . L'ex centrocampista del Napoli festeggia l'1 - 0 del Psg all' Olympique Marsiglia firmatoma non dimentica i primi tempi "difficili", a suo dire, con la nuova maglia e i bei momenti vissuti, invece, nelle quattro stagioni in maglia azzurra tra il 2018 e il ...In corso il processo relativo al trasferimento del brasiliano dal Santos al Barça BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Il mio sogno è sempre ...I calci di punizione di Leo Messi sono un vero e proprio incubo per gli avversari: la Pulce è diventata una sentenza anche da fermo e si studiano ...