Berlusconi su Putin | Ho riallacciato i rapporti con lui Poi fa marcia indietro | VIDEO

(Di martedì 18 ottobre 2022) Silviohacon Vladimir. È lo stesso leader di Forza Italia a dirlo durante il suo intervento alla riunione dell'assemblea di Forza Italia alla Camera per l'elezione del capogruppo. “I ministri russi hanno già detto in diverse occasioni che siamo noi in guerra con loro, perché forniamo armi e finanziamenti all'Ucraina. Io non posso personalmente fornire il mio parere perché se viene raccontato alla stampa viene fuori un disastro, ma sono molto, molto, molto preoccupato. Hocon il presidente, un po' tanto. Per il mio compleanno mi ha regalato venti bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Io gli ho risposto con delle bottiglie di lambrusco e una lettera altrettanto dolce. Lui mi ha definito uno dei ...

Italiaracconta ai suoi parlamentari chegli ha regalato 20 bottiglie di vodka Vanessa Ricciardi A tutti i governi di coalizione, le associazioni di vario tipo, a meno che non siano ...in passato si è spesso dimostrato favorevole a, con cui ha coltivato un'amicizia ventennale. In occasione dell'intervista aveva poi specificato di riferirsi alla versione di altri, ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...E l’audio dice che Berlusconi è l’uomo di Putin in Italia tanto da avere parole che pesano come un macigno sulla collocazione dell’Italia sulla guerra in Ucraina. Middle placement Mobile Cosa è emerso ...