Berlusconi senza freni | Putin mi ha regalato 20 bottiglie di vodka e una lettera dolcissima Riallacciati i rapporti | sono tra i suoi migliori amici

negare che questo provvedimento andrebbe inevitabilmente a modificare la legge 194 sull'... L'audio didi LaPresse Infatti dall' opposizione arriva subito la prima critica. 'In Senato ...Dopo l'invasione russa in Ucraina dello scorso febbraio,aveva inizialmente cercato di parlare di Putin il meno possibile, mamai condannare esplicitamente l'invasione, finché ad ...Ha raccontato di aver ricevuto in regalo da lui «20 bottiglie di vodka» e di essere considerato «il primo dei suoi cinque veri amici» ...Si chiude senza scossoni la partita dei primi nomi che le forze di maggioranza e opposizione hanno dovuto scegliere, nel domino di incarichi che si scioglierà nei prossimi giorni. Nella maggior parte ...